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Французский футболист получит паспорт РФ ради Евро-2020

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Фото: Global Look Press/Damien Le Tallec
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Выбор футболистов с российским паспортом у национальной команды в ближайшее время может расшириться. 29-летний французский полузащитник Дамьен Ле Таллек, выступающий в Лиге 1 за клуб «Монпелье», уже начал процедуру получения гражданства РФ.

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«Я начал процесс получения российского гражданства несколько месяцев назад, — заявил «Известиям» футболист. — Решил множество вопросов с документами и бумагами. Насколько мне известно, паспорт будет готов уже через несколько месяцев. У меня русская жена, мы купили дом в Москве, поэтому я очень часто здесь бываю».

Футболист рассчитывает попасть в состав сборной России и сыграть за нее на чемпионате Европы 2020 года. С 2014 по 2015 год Ле Таллек выступал в Российской премьер-лиге за саранскую «Мордовию».

«Если главный тренер сборной позвонит мне после того, как я получу российский паспорт, то приму вызов. Для меня будет большой честью представлять Россию. Думаю, что ФИФА позволит мне поменять футбольное гражданство, ведь я играл только за молодежную и юношеские сборные Франции», — добавил Ле Таллек.

Подробнее — в материале «Известий»:

Регистрация Дамьена: француз Ле Таллек хочет сыграть на Евро за Россию

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