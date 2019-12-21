Прямой эфир

Американский диетолог назвала рецепт от переедания на праздники

0
Фото: Global Look Press/The Irish Image Collection
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американский диетолог Эми Горин рассказала, как не навредить себе во время праздничного вечера.

Год познается в еде: тазик оливье обойдется россиянам в 1 тыс. рублей
Ингредиенты для главного праздничного салата подорожали на 4,6%

«Съешьте небольшой завтрак, обед и обязательно ешьте в течение дня, чтобы не оказаться очень голодным и потому не переесть за ужином», — сказала она «РИА Новости».

По ее словам, начать день стоит с богатых белками овсяных хлопьев, настоянных на ночь, или смузи из голубики, арахисового масла и йогурта.

Она подчеркнула, что такой завтрак содержит необходимые для поддержания чувства сытости протеины, жиры и клетчатку.

Ранее стало известно, что каждый пятый россиянин не любит новогодние праздники из-за трат на подарки, большого скопления людей в магазинах и больших объемов отчетности на работе.

При этом 15% респондентов указали на запуск петард и громких фейерверков, еще почти столько же опрошенных недовольны «вынужденным алкоголизмом», перееданием и пробками на дорогах.

Помимо этого, эксперты установили, что запах мандаринов создает новогоднее настроение сильнее, чем брызги шампанского, а бой курантов доставляет меньше радости, чем подготовка праздничного стола.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Диетологи посоветовали укреплять иммунитет квашеной капустой
Диетолог рассказала об опасном количестве икры на Новый год

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019