Американский диетолог назвала рецепт от переедания на праздники
Американский диетолог Эми Горин рассказала, как не навредить себе во время праздничного вечера.
«Съешьте небольшой завтрак, обед и обязательно ешьте в течение дня, чтобы не оказаться очень голодным и потому не переесть за ужином», — сказала она «РИА Новости».
По ее словам, начать день стоит с богатых белками овсяных хлопьев, настоянных на ночь, или смузи из голубики, арахисового масла и йогурта.
Она подчеркнула, что такой завтрак содержит необходимые для поддержания чувства сытости протеины, жиры и клетчатку.
Ранее стало известно, что каждый пятый россиянин не любит новогодние праздники из-за трат на подарки, большого скопления людей в магазинах и больших объемов отчетности на работе.
При этом 15% респондентов указали на запуск петард и громких фейерверков, еще почти столько же опрошенных недовольны «вынужденным алкоголизмом», перееданием и пробками на дорогах.
Помимо этого, эксперты установили, что запах мандаринов создает новогоднее настроение сильнее, чем брызги шампанского, а бой курантов доставляет меньше радости, чем подготовка праздничного стола.