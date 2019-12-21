Прямой эфир

Эндокринолог назвала способ окончательно избавиться от жира на животе

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американский врач-эндокринолог Элизабет Лоуден рассказала о способах похудеть даже при медленном обмене веществ и окончательно избавиться от жира на животе. Об этом сообщило немецкое издание Focus.

Толку с тощего не будет: бодипозитив набирает популярность
Американка возмутилась словом «толстый» в школьном задании

По ее словам, секрет похудения в правильно подобранной диете. Людям, у которых процесс обмена веществ происходит слишком медленно, стоит включить в свой рацион продукты, ненасыщенные жирными кислотами.

Например, следует есть авокадо и грецкие орехи, они медленно усваиваются и организму потребуется больше энергии, чтобы их переварить. Таким образом их метаболизм ускорится.

Кроме того, следует включить в рацион белки, которые позволяют нарастить мышечную массу, а также следить за дефицитом калорий, так как при их недостатке организм начнет сжигать мышцы, а жир при этом останется.

7 декабря сообщалось, что специалисты из США рекомендуют желающим сбросить вес питаться в течение 10 часов в сутки, а оставшиеся 14 часов не принимать пищу. Диета, в которой учитывается этот временно промежуток, поможет не только похудеть, но и улучшить самочувствие, утверждают врачи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Диетолог рассказала о пользе и вреде сливочного масла
Врач рассказал о пользе кратковременного голодания

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019