Эндокринолог назвала способ окончательно избавиться от жира на животе

Американский врач-эндокринолог Элизабет Лоуден рассказала о способах похудеть даже при медленном обмене веществ и окончательно избавиться от жира на животе. Об этом сообщило немецкое издание Focus.

По ее словам, секрет похудения в правильно подобранной диете. Людям, у которых процесс обмена веществ происходит слишком медленно, стоит включить в свой рацион продукты, ненасыщенные жирными кислотами.

Например, следует есть авокадо и грецкие орехи, они медленно усваиваются и организму потребуется больше энергии, чтобы их переварить. Таким образом их метаболизм ускорится.

Кроме того, следует включить в рацион белки, которые позволяют нарастить мышечную массу, а также следить за дефицитом калорий, так как при их недостатке организм начнет сжигать мышцы, а жир при этом останется.

7 декабря сообщалось, что специалисты из США рекомендуют желающим сбросить вес питаться в течение 10 часов в сутки, а оставшиеся 14 часов не принимать пищу. Диета, в которой учитывается этот временно промежуток, поможет не только похудеть, но и улучшить самочувствие, утверждают врачи.