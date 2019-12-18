Диетолог рассказала о пользе и вреде сливочного масла

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, кому противопоказано употребление сливочного масла и какая альтернатива данному продукту существует.

По словам специалиста, высокое содержание холестерина в сливочном масле делает опасным его употребление для тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, атеросклерозом, острым панкреатитом, а также имеет камни в желчном пузыре. Также отказаться от сливочного масла стоит тем, у кого есть проблемы с лишним весом.

Однако специалист отметила, что само по себе сливочное масло безвредно — всё зависит от его количества. Так, средняя допустимая порция составляет 20–30 г для взрослых, до 10 г — для детей. Пожилым диетолог рекомендует сократить количество продукта в своем рационе.

«Сливочное масло — это чемпион среди продуктов по содержанию витаминов группы А и D. Особенно в зимний период, когда мало солнца и наши кости слабеют, масло компенсирует дефицит этих микроэлементов. Оно улучшает зрение, обновляет иммунную систему, кожу, ногти, волосяной покров. Также продукт поддерживает в нормальном состоянии нервную систему», — рассказала диетолог «Вечерней Москве» в среду, 18 декабря.

Она отметила, что если необходимо полностью исключить продукт из рациона, то ему достаточно просто найти альтернативу. В частности, маслами растительного происхождения или жирной рыбой. В них содержится много полезных микроэлементов.

«Печень трески может заменить витамин D, витамин А можно получать из каротиноидов, которые в дальнейшем трансформируются в витамин А», — посоветовала специалист.

Также в список можно включить практически все оранжевые и желтые фрукты с овощами. Например, тыкву, морковь, облепиху, апельсины и мандарины. Отмечается, что они богаты каротином, который впоследствии трансформируется в витамин А.

В ноябре британский диетолог Никола Шубрук назвала самый полезный фрукт для здоровья кишечника. По ее словам, наиболее положительное влияние на данный орган оказывают груши.