Прямой эфир

Диетолог рассказала о пользе и вреде сливочного масла

0
Фото: TASS/DPA/Patrick Pleul
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, кому противопоказано употребление сливочного масла и какая альтернатива данному продукту существует.

Широка страна моя: отчего россияне полнеют
По данным Роспотребнадзора, количество страдающих от ожирения за восемь лет выросло в два раза

По словам специалиста, высокое содержание холестерина в сливочном масле делает опасным его употребление для тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, атеросклерозом, острым панкреатитом, а также имеет камни в желчном пузыре. Также отказаться от сливочного масла стоит тем, у кого есть проблемы с лишним весом.

Однако специалист отметила, что само по себе сливочное масло безвредно — всё зависит от его количества. Так, средняя допустимая порция составляет 20–30 г для взрослых, до 10 г — для детей. Пожилым диетолог рекомендует сократить количество продукта в своем рационе.

«Сливочное масло — это чемпион среди продуктов по содержанию витаминов группы А и D. Особенно в зимний период, когда мало солнца и наши кости слабеют, масло компенсирует дефицит этих микроэлементов. Оно улучшает зрение, обновляет иммунную систему, кожу, ногти, волосяной покров. Также продукт поддерживает в нормальном состоянии нервную систему», — рассказала диетолог «Вечерней Москве» в среду, 18 декабря.

Она отметила, что если необходимо полностью исключить продукт из рациона, то ему достаточно просто найти альтернативу. В частности, маслами растительного происхождения или жирной рыбой. В них содержится много полезных микроэлементов.

«Печень трески может заменить витамин D, витамин А можно получать из каротиноидов, которые в дальнейшем трансформируются в витамин А», — посоветовала специалист.

Также в список можно включить практически все оранжевые и желтые фрукты с овощами. Например, тыкву, морковь, облепиху, апельсины и мандарины. Отмечается, что они богаты каротином, который впоследствии трансформируется в витамин А.

В ноябре британский диетолог Никола Шубрук назвала самый полезный фрукт для здоровья кишечника. По ее словам, наиболее положительное влияние на данный орган оказывают груши.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Диетолог назвала схему правильного питания
Диетолог рассказала о худших продуктах для завтрака

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019