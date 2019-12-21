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В метро Москвы заработала новогодняя почта

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Фото: facebook.com
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Сервис по отправке открыток в преддверии новогодних праздников запустили Московский метрополитен и «Почта России». Об этом ТАСС сообщила замначальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова в пятницу, 20 декабря.

Сервис работает на 18 станциях столичной подземки и Московского центрального кольца (МЦК). Отправить открытку родственникам или письмо Деду Морозу можно на стойках «Живое общение». Новогодняя почта работает уже третий год подряд.

Всего установлено 36 ящиков, для писем Деду Морозу и для открыток родственникам ящики разные. Чтобы письмо дошло до адресата, на послании необходимо указать точный адрес и индекс получателя. Отмечается, что открытки можно будет отправить до 8 января включительно.

20 декабря в Подмосковье открылись елочные базары. Эксперты рассказали певцу Дмитрию Нестерову, как правильно выбрать новогоднее дерево. Средняя цена за российскую елку составляет 700 рублей за метр.

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