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Эксперты дали рекомендации по выбору живой новогодней елки

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Фото: TAСС/Zuma
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В Подмосковье открылись елочные базары. Эксперты рассказали певцу Дмитрию Нестерову, как правильно выбрать новогоднее дерево.

«Если вы видите, что нижняя часть лапника не прилипает к стволу, — это первый признак того, что елка хорошая. Затем мы должны постучать елкой по земле. Если ничего не произошло, то это тоже хороший знак», — цитирует Нестерова телеканал «360».

По его словам, выбирать елку стоит по внешнему виду. Чем внимательнее смотреть, тем больше можно узнать о дереве. Так, если у елки черный ободок, то она была срезана давно, отметил Нестеров.

Также ствол должен быть без трещин, а ветки — целыми. При этом специалисты отмечают, что желтизна на ветках не является поводом выбрасывать дерево.

«Цвет уникален на самом деле. Елка может быть прям зеленая-зеленая. А может быть чуть-чуть желтенькая. Но это не значит, что она сохнет, просто у нее такой пигмент цвета. То есть это особенность елки», — рассказал продавец Михаил Криксин.

Также важно правильно выбрать место, где покупать елку. Лучше отправляться за ней на специальные базары, которые работают в Подмосковье уже неделю. Новогодние деревья привозят из питомников Владимира, Кировска, Тамбова и других регионов. Если за деревом правильно ухаживать, оно простоит до Старого Нового года.

Средняя цена за российскую елку составляет 700 рублей за метр. Новую партию деревьев из питомников завозят каждую неделю, а продавать будут вплоть до полуночи 31 декабря. При этом цены не изменятся.

В Москве будет действовать акция «Елочный круговорот», в рамках которой горожане смогут сдать елки на переработку после праздников, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В пятницу в городе открылись первые елочные базары, всего таких точек продажи деревьев в разных округах столицы будет 284, пишет РИАМО. Собянин подчеркнул, что покупать елки лучше на официальных базарах, так как там продают только деревья, выращенные в питомниках.

Ранее в этот же день на сайте Рослесхоза сообщалось, что лесничества Ленинградской области готовы бесплатно предоставлять жителям региона елки к Новому году. Деревья предлагают на участках, предназначенных для сплошной вырубки.

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