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В Ульяновске депутат вручил детям подарки со своим портретом

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Фото: Сетевое издание «Ulpressa»
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В Ульяновске детям подарили новогодние наборы конфет, украшенные портретом депутата городской думы от партии «Единая Россия» Антона Антипова. Подарки распространили в детских садах и школах.

Акция вызвала неоднозначную реакцию в обществе и среди пользователей соцсетей, но в основном жители восприняли сообщение с юмором, передает НСН в пятницу, 20 декабря.

Сам Антипов говорит, что вручает подарки с собственной фотографией уже не первый год.

Цена одной коробки составляет 169 рублей.

Ранее в этот же день председатель комитета по культуре Санкт-Петербурга Константин Сухенко попросил Деда Мороза о снегопаде на Новый год. Волшебник пообещал начать колдовать уже сегодня и постараться сделать так, чтобы к Новому году было «самое волшебное, самое доброе настроение».

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