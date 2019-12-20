В Ульяновске депутат вручил детям подарки со своим портретом

В Ульяновске детям подарили новогодние наборы конфет, украшенные портретом депутата городской думы от партии «Единая Россия» Антона Антипова. Подарки распространили в детских садах и школах.

Акция вызвала неоднозначную реакцию в обществе и среди пользователей соцсетей, но в основном жители восприняли сообщение с юмором, передает НСН в пятницу, 20 декабря.

Сам Антипов говорит, что вручает подарки с собственной фотографией уже не первый год.

Цена одной коробки составляет 169 рублей.

Ранее в этот же день председатель комитета по культуре Санкт-Петербурга Константин Сухенко попросил Деда Мороза о снегопаде на Новый год. Волшебник пообещал начать колдовать уже сегодня и постараться сделать так, чтобы к Новому году было «самое волшебное, самое доброе настроение».