Прямой эфир

Президент ФГР Шишкарев оценил возможность возвращения Трефилова в сборную

0
Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев не исключил возвращения легендарного тренера Евгения Трефилова к активной работе. Специалист оставил свои должности в женской сборной России и «Кубани» летом из-за проблем со здоровьем. На чемпионате мира – 2019 Трефилов возглавлял делегацию в качестве вице-президента ФГР.

Больной гандболом: Трефилов готов вернуться в тренерскую профессию
Легендарный гандбольный специалист взял паузу после операции на сердце

«Он прошел обследование в клинике Вишневского у кардиохирурга, академика Амирана Шотаевича Ревишвили. Если Трефилов будет следовать рекомендациям, то через полгода теоретически его работа в качестве наставника любой команды возможна. Однако есть не только период оздоровления и восстановления, но и период соблюдения режима труда и отдыха. Научим и заставим мы Трефилова работать так, чтобы он не рвал свое сердце? Он рвет себя и свое сердце на части. Хоть второе сердце вставь — но у него и второе, как второй двигатель, быстро придет в негодность», — сказал Шишкарев в интервью газете «Спорт-Экспресс».

По словам главы ФГР, вернуть Трефилова на тренерский мостик — не главная цель на сегодня, хотя сам он оказался в «неестественном состоянии» — наблюдателя за процессом. Для Шишкарева важнее найти формулу взаимодействия, когда все работают на результат. При этом он оценил возможное влияние Трефилова на главного тренера сборной, 51-летнего испанца Амброса Мартина.

«У Трефилова очень сложная история с разными игроками. Одни его любят, другие недолюбливают, третьи скучают, четвертые говорят, что без Трефилова всё не так и тренировки неправильные. Дело ведь не в берлоге (и двух медведях), а в том, что для начала Мартин завоевал пока первую бронзу, а у Трефилова — четыре золота, Олимпиада и не будем перечислять, что еще он выиграл в этой жизни», — заметил Шишкарев.

На чемпионате мира – 2019 россиянки завоевали бронзовые медали, в матче за третье место они победили принципиальных соперниц из Норвегии.

64-летний Трефилов возглавлял женскую гандбольную сборную России с 1999 по 2012 год, а также с 2013-го по 2019-й. Он привел национальную команду к победе на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. Также сборная России под его руководством стала четырехкратным чемпионом мира, по два раза завоевывала серебряные и бронзовые медали чемпионатов Европы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трефилов покинул пост тренера женской сборной России по гандболу
«Олимпиада — не самая главная цель в моей жизни»
Гандболистка сборной России Юлия Манагарова — о Токио-2020, фаворитах предстоящего ЧМ и конкуренции в национальном первенстве
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019