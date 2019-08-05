Прямой эфир

Трефилов покинул пост тренера женской сборной России по гандболу

0
Фото: TASS/Zuma/Panoramic
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Тренер Евгений Трефилов покинул женскую гандбольную сборную России и стал вице-президентом Федерации гандбола страны (ФГР). Об этом в понедельник, 5 августа, сообщается на сайте спортивной организации.

«Было принято совместное решение о том, что Евгений Васильевич, несколько месяцев назад перенесший операцию на сердце, учитывая состояние здоровья и рекомендации врачей, завершает работу в качестве главного тренера», — сообщили в ФГР. Там уточнили, что глава федерации Сергей Шишкарев перед этим встретился с Трефиловым и они обсудили будущее сборной.

Евгений Трефилов останется главным тренером сборной России
Титулованный специалист продолжит готовить национальную гандбольную команду к Олимпийским играм-2020 в Токио

«Разговор получился долгим и очень откровенным. Не стану скрывать, принято очень непростое решение, и я благодарен Евгению Васильевичу за мужество и выдержку. Трефилов — легендарный тренер, с ним связаны все успехи российского женского гандбола последнего времени», — цитирует пресс-служба ФГР Шишкарева.

Новым главным тренером женской сборной назначен возглавляющий «Ростов-Дон» Амброс Мартин.

«Для меня огромная честь стать главным тренером сборной России, я благодарен руководству ФГР за оценку моих профессиональных качеств и за оказанное доверие. У России великие традиции в гандболе, и этот статус нужно не только поддерживать, но и укреплять», — прокомментировал Мартин свое назначение.

Евгений Трефилов возглавлял женскую гандбольную сборную России с 1999 по 2012 год, а также с 2013-го по 2019-й. Он привел национальную команду к победе на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. Также сборная России под его руководством стала четырехкратным чемпионом мира, по два раза завоевывала серебряные и бронзовые медали чемпионатов Европы.

Мартин в качестве игрока выигрывал Кубок кубков, Суперкубок ЕГФ и Лигу чемпионов. После завершения карьеры тренировал испанский «Ичако» и венгерский «Дьёр», параллельно возглавляя женскую сборную Румынии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Игрок сборной России по пляжному гандболу утонула в Польше
Женская сборная России уступила Франции в финале ЧЕ по гандболу

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017