Трефилов покинул пост тренера женской сборной России по гандболу

Тренер Евгений Трефилов покинул женскую гандбольную сборную России и стал вице-президентом Федерации гандбола страны (ФГР). Об этом в понедельник, 5 августа, сообщается на сайте спортивной организации.

«Было принято совместное решение о том, что Евгений Васильевич, несколько месяцев назад перенесший операцию на сердце, учитывая состояние здоровья и рекомендации врачей, завершает работу в качестве главного тренера», — сообщили в ФГР. Там уточнили, что глава федерации Сергей Шишкарев перед этим встретился с Трефиловым и они обсудили будущее сборной.

«Разговор получился долгим и очень откровенным. Не стану скрывать, принято очень непростое решение, и я благодарен Евгению Васильевичу за мужество и выдержку. Трефилов — легендарный тренер, с ним связаны все успехи российского женского гандбола последнего времени», — цитирует пресс-служба ФГР Шишкарева.

Новым главным тренером женской сборной назначен возглавляющий «Ростов-Дон» Амброс Мартин.

«Для меня огромная честь стать главным тренером сборной России, я благодарен руководству ФГР за оценку моих профессиональных качеств и за оказанное доверие. У России великие традиции в гандболе, и этот статус нужно не только поддерживать, но и укреплять», — прокомментировал Мартин свое назначение.

Евгений Трефилов возглавлял женскую гандбольную сборную России с 1999 по 2012 год, а также с 2013-го по 2019-й. Он привел национальную команду к победе на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. Также сборная России под его руководством стала четырехкратным чемпионом мира, по два раза завоевывала серебряные и бронзовые медали чемпионатов Европы.

Мартин в качестве игрока выигрывал Кубок кубков, Суперкубок ЕГФ и Лигу чемпионов. После завершения карьеры тренировал испанский «Ичако» и венгерский «Дьёр», параллельно возглавляя женскую сборную Румынии.