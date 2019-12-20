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Пенсионный фонд назвал сроки выплат январских пенсий

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Фото: ТАСС/Донат Сорокин
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Январские пенсии россияне получат авансом в конце декабря, сообщается на сайте Пенсионного фонда России (ПФР). Такое решение было принято на заседании правления ПФР, прошедшего в пятницу, 20 декабря.

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Тем, кто получает пенсии по почте, ПФР начнет перечисление средств 25 декабря, а на банковские счета — 27 декабря. В то же время в ведомстве уточнили, что некоторым пенсионерам, получающим выплаты на банковские карты, деньги будут зачислены 30 декабря, а пенсионерам, получающим деньги по почте, доставку организуют по стандартному графику с 3 января 2020 года.

Кроме этого, на заседании были подведены итоги проведенных мер, связанных с повышением пенсионных выплат.

В январе 2019 года ПФР провел повышенную индексацию страховых пенсий на 7,05%, при этом отмечается, что индексация прошла на месяц раньше определенного законом срока. В итоге среднегодовой размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров в конце 2019 года вырос в среднем с 14,4 тыс. до 15,5 тыс. рублей в месяц.

За период май–июнь также был произведен перерасчет социальных доплат к пенсиям. Средний размер их выплат в среднем вырос на 523 рубля.

Что касается повышений пенсий работающим пенсионерам, в августе ПФР пересчитал выплаты работавших в 2018 году с учетом новых пенсионных коэффициентов. В итоге повышение страховой части пенсии коснулось 12,2 млн россиян.

18 декабря глава ПФР Антон Дроздов заявил, что пенсии россиян за три года вырастут более чем на 18% по сравнению с уровнем 2019 года. К 2022 году средний размер пенсионных выплат составит 18,3 тыс. рублей.

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