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«Воскресший» пенсионер на Камчатке получил долги по пенсии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Житель Камчатки, переставший получать пенсию и другие социальные выплаты, выяснил, что по документам считается умершим. После личной явки в отделение Пенсионного фонда ему выплатили долги за три месяца, отметили в организации.

В Пенсионном фонде сообщили, что сведения о смерти 69-летнего Александра Марченко получили в сентябре от Сбербанка, через который производятся выплаты. В отчете было указано, что мужчина скончался еще в марте. В качестве подтверждения был указан номер свидетельства о смерти, пишет 11 декабря ИА «Кам 24». В конце ноября Марченко лично пришел в фонд, о чем был составлен соответствующий акт.

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В ПФР уточнили, что пенсионера признали мертвым во всех госорганизациях и отменили ему все выплаты.

«Насколько я знаю, он даже в статистике проходит как умерший, но сам не может понять, откуда именно пошла эта дезинформация», к сообщил представитель ПФР.

Газета «Камчатские вести», куда пенсионер обратился за помощью, уточняет, что, несмотря на то что Марченко по документам «скончался» 28 марта, платить пенсию ему перестали только полгода спустя. Есть вероятность, что пенсионера перепутали с умершим полным тезкой, в этом случае ситуация целиком на совести чиновников, которые не уточнили адрес и дату рождения покойного, отмечает издание.

Чтобы внести ясность в ситуацию, «воскресший» Марченко должен будет получить справку о том, почему его признали мертвым, и через суд доказать ее ошибочность, пишет газета.

В 2018 году жителю Магадана Александру Ткачу из-за халатности медиков пришлось доказывать суду, что он не умер. Заполняя документы о кончине жителя поселка Ягодное с таким же именем и фамилией, медики допустили ошибку в дате рождения. В результате сведения отправились в магаданский загс, и умершим стал считаться магаданец, который, по его словам, даже ни разу не бывал в Ягодном. В итоге его фамилия исчезла из списков избирателей на выборах, а банк заблокировал карту, на которую платилась пенсия. При попытке выяснить в банке, что происходит, мужчина узнал, что признан усопшим.

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