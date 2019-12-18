Глава ПФР пообещал средний рост пенсий к 2022 году на 18%

В России пенсии за три года вырастут более чем на 18% по сравнению с уровнем 2019 года. К 2022 году средний размер пенсионных выплат составит 18,3 тыс. рублей, заявил глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов в среду, 18 декабря.

«Если мы будем говорить о бюджете 2020–2022 годов, то за три года мы ожидаем увеличения пенсий к 2019 году еще больше чем на 18%. И они достигнут в 2022 году где-то 18,3 тыс. рублей», — сказал он в интервью телеканалу «Россия-24». Он добавил, что это будет средний уровень увеличения, у кого-то он будет больше, у кого-то меньше.

Дроздов напомнил, что с 1 января текущего года пенсии выросли более чем на 7% при инфляции 4,3% по итогам 2018 года и менее 3% в 2019 году, сообщает RNS.

«В следующем году планируется, что пенсии будут увеличены на 6,6% и далее — 6,3% и 5,9%», — отметил глава ПФР.

Также он рассказал, что в реальном выражении рост пенсий составляет около 3%.

16 декабря президент России Владимир Путин подписал закон о продлении еще на один год заморозки накопительной части пенсии — до 2023 года.

С 2014 года отчисления в накопительную часть в размере 6% от заработной платы россиян направляются в страховую часть на выплаты нынешним пенсионерам. Согласно действующему законодательству, эта норма введена до 2021 года включительно.