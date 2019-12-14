Минфин решил устранить возможность обналичивания замороженных пенсий

Возможность обналичивания пенсионных накоплений, замороженных с 2014 года, будет устранена в новой редакции гарантированного пенсионного плана (ГПП). Об этом рассказал заместитель министра финансов Алексей Моисеев в интервью РБК, опубликованном в субботу, 14 декабря.

В конце октября Минфин опубликовал проект ГПП, который призван мотивировать россиян самостоятельно копить на пенсию. Документ вызвал критику со стороны Министерства труда, Союза промышленников и предпринимателей, Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве — в частности, в нем нашли лазейку для обналичивания пенсий, замороженных с 2014 года.

Имеющаяся версия законопроекта допускает перевод средств, накопленных в рамках обязательной системы пенсионного страхования (ОПС), в ГПП в качестве первого взноса. При этом проект предусматривает шестимесячный период, в течение которого граждане могут отказаться от участия в ГПП и забрать уже перечисленные средства. Таким образом человек получает возможность получить наличными замороженные ранее пенсионные накопления.

Новая редакция проекта предполагает, что перевод средств из ОПС в ГПП будет возможен только через шесть месяцев.

«Идеология такая: шесть месяцев действует период охлаждения, и если человек написал заявление о переводе средств ОПС, то они переводятся на его счет в ГПП только по истечении этого периода. Это было одно из замечаний, которые предложили НПФ, оно справедливое», — отметил Моисеев.

При этом законопроект сохранит возможность получения досрочных выплат из средств ГПП в случае сложных жизненных ситуаций, например заболевания, которое регламентируется как социально значимое.

Идея проекта ГПП заключается в том, чтобы дать россиянам возможность самостоятельно финансировать «вторую» — негосударственную — пенсию. При этом государство обещает поддержку различными льготами, в том числе налоговым вычетом с взносов, размер которых составит до 6% от зарплаты.