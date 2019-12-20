«Росконтроль» нашел пестициды в зеленом горошке

Специалисты «Росконтроля» в лабораторных условиях провели исследование консервированного зеленого горошка нескольких брендов. Оказалось, что требованиям безопасности соответствуют только три марки, две занесены в черный список. Результаты опубликованы 20 декабря на сайте организации.

«Консервы «Красная цена», «Просто» — очень низкого качества, вследствие чего их сорт оценить невозможно. В образце «Просто» и вовсе обнаружен кормовой горох», — отметила специалист экспертного центра Союза потребителей Елена Менячихина.

В этих образцах были выявлены остаточные количества пестицидов дельтаметрина и пиперонил-бутоксида. Кроме этого, в «Красной цене» также обнаружен о-фенилфенол. В горошке бренда «Ашан» нашли пестицид тебуконазол. В то же время сообщается, для того чтобы превысить допустимую суточную дозу выявленных пестицидов, ребенку весом 15 кг придется съесть 4,5 кг горошка в сутки, а взрослому весом 70 кг — более 20 кг. Иными словами, определенное содержание пестицида при употреблении продукции в любых возможных количествах не может привести к превышению потребителем допустимой суточной дозы данного пестицида.

Заявленным требованиям и стандартам безопасности соответствует горошек трех производителей — «6 соток», Bonduelle и «Дядя Ваня». Во всех них не выявлены подсластители, количество битых зерен незначительное. Эти марки объявлены «Росконтролем» как рекомендуемые к покупке, хотя и уточняется, что содержание основного продукта на 6,2% и 6,7% меньше заявленного в горошке Bonduelle и «Дядя Ваня» соответственно. Также отмечается, что продукт Bonduelle имеет слишком высокую цену за 1 кг в сравнении с аналогичными значениями других производителей.

В список товаров с замечаниями попал горошек брендов EKO и «Ашан», сорт которых оказался ниже, чем указано на упаковке.

18 декабря специалисты «Росконтроля» проверили качество сливочного масла, представленного на российском рынке, и оказалось, что большая часть прошедших проверку образцов не соответствует заявленным стандартам качества. Как рассказали в «Росконтроле», больше всего купить подделку рискуют потребители, приобретающие бюджетную продукцию малоизвестных марок или вовсе без бренда.

«Росконтроль» является частной организацией, не относящейся к государственной системе контроля качества. «Известия» ранее отмечали, что у производителей нередко возникают вопросы к методам оценки продуктов, которые практикует компания. Бизнесмены жалуются, что им периодически предлагают провести повторные экспертизы за деньги, а также на сложности с защитой своей репутации в суде, поскольку в состав организации входит множество юридических лиц.