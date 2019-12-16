В «Росконтроле» проверили качество шпрот

Специалисты «Росконтроля» проверили шпроты из балтийской кильки, представленные на российском рынке, и все представленные образцы прошли проверку. Об этом сообщается на сайте организации 16 декабря.

Всего эксперты проанализировали пять образцов — продукцию фирм «5 морей», «Барс», Gold Fish, Kaija и «Главпродукт». Последний образец эксперты удостоили наивысшей оценки качества. Так, исследователи отметили большую массовую долю основного продукта, а также низкое значение кислотного числа жира по сравнению со средними значениями. Среди недостатков были названы незначительное содержание взвешенных частиц в масле и немного сползшая кожица у кильки, отмечает телеканал «360».

Также специалисты отметили шпроты фирмы Kaija, подчеркнув высокую стоимость рыбы этой марки. Среди недостатков названы существенные отклонения указанных в маркировке показателей пищевой ценности от фактических, а также мелкие недочеты по внешнему виду. Шпроты марок «Пять морей» и «Барс» эксперты назвали нежными, но немного суховатыми. Кроме того, у них выявлены тушки рыб с лопнувшим брюшком. В шпротах Gold Fish зафиксировали сравнительно высокое значение кислотного числа жира.

Как отмечает «Федеральное агентство новостей», шпроты Kaija являются самими дорогими среди прошедших экспертизу — они стоят около 135 рублей за банку. Самые бюджетные шпроты Gold Fish обойдутся в 91,75 рубля.

В «Росконтроле» отметили, что это не первое исследование представленных на российским рынке шпрот. Ранее эксперты фиксировали большее число недостатков, а, следовательно, производители прислушались к замечаниям и устранили нарушения.

Чтобы потребители при покупке рыбных консервов были уверены в их качестве, глава Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев в беседе с НСН рассказал, какие документы следует для этого требовать в магазине. По его словам, это электронная ветеринарная сертификация «Меркурий» и технический регламент по безопасности рыбы и рыбной продукции. Эти документы прямо у прилавка помогут ответить на вопросы: какая рыба законсервирована, ее точное название, место вылова, место производства консервов и время.

12 декабря сообщалось, что «Росконтроль» проверил крабовые палочки российских производителей. Эксперты изучили продукцию четырех брендов — «Меридиан», Vici, «А’море», «Санта Бремор», «Русское море». Каждый производитель отмечает на упаковке, что товар является «имитированной пищевой рыбной продукцией». Во всех образцах содержание белка ниже установленного стандартом.

«Росконтроль» является частной организацией, не относящейся к государственной системе контроля качества. «Известия» ранее отмечали, что у производителей нередко возникают вопросы к методам оценки продуктов, которые практикует компания. Бизнесмены жалуются, что им периодически предлагают провести повторные экспертизы за деньги, а также на сложности с защитой своей репутации в суде, поскольку в состав организации входит множество юридических лиц.