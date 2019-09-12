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Латвийские шпроты не вернутся в Россию даже после отмены запрета поставок

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Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе
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Посол Латвии в Москве Марис Риекстиньш заявил, что латвийские производители шпрот вряд ли вернутся в Россию в прежнем объеме. По его словам, они уже нашли другие рынки сбыта.

Риекстиньш отметил, что даже после отмены ограничений латвийские компании не хотят рисковать.

«Компании просто считают, что в конкретном секторе риски для экспорта достаточно высоки, чтобы они опять сюда приходили», — цитирует посла «Интерфакс» в четверг, 12 сентября.

Он также отметил, что причиной запрета латвийских шпрот в России были вопросы к качеству этого продукта.

«Что угодно можно поставить под вопрос, но только не вопросы, которые касаются стандартов и качества пищевых продуктов в Евросоюзе», — добавил он.

Россельхознадзор запретил ввоз в Россию рыбной продукции из Латвии и Эстонии из-за ряда нарушений в июне 2015 года. В декабре 2017 года два прибалтийских предприятия получили разрешение на возобновление поставок.

Председатель правления «Бривайс Вилнис» Арнольд Бабрис ранее заявил, что после введения запрета производители рыбной продукции в Латвии настолько агрессивно борются за рынок, что буквально задушили друг друга.

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