«Росконтроль» проверил крабовые палочки российских производителей

Специалисты «Росконтроля» проверили крабовые палочки различных марок, представленных на полках российских магазинов. Результаты исследования опубликованы на сайте организации 12 декабря.

Эксперты изучили продукцию четырех брендов — «Меридиан», Vici, «А’море», «Санта Бремор», «Русское море». Каждый производитель отмечает на упаковке, что товар является «имитированной пищевой рыбной продукцией».

Во всех образцах содержание белка ниже установленного стандартом. При этом в продукции «А’Море» и «Санта Бремор» его оказалось даже меньше, чем указано в маркировке. Это снижает пищевую ценность продукции, так же как и повышенное содержание крахмала, которое было обнаружено в крабовых палочках от Vici и «Санта Бремор». В маркировке также указана несоответствующая информация.

Содержание глутаминовой кислоты, использующейся в качестве усилителя вкуса, превышает допустимое в товарах от «А’море» и «Санта Бремор».

К внешнему виду крабовых палочек у экспертов не возникло нареканий. Однако в продукции от «Санта Бремор» специалисты заметили сладковатый привкус, а от «А’море» и «Русское море» — вяжущий. Кроме того, у последнего образца был выраженный запах ароматизатора.

В результате исследования вся отобранная продукция была признана безопасной, однако крабовые палочки от «А’море» и «Санта Бремор» были добавлены в черный список, а от Vici — в список товаров с замечаниями.

Ранее в декабре специалисты «Росконтроля» проверили креветки различных марок. В ряде образцов было обнаружена опасная концентрация мышьяка.

«Росконтроль» является частной организацией, не относящейся к государственной системе контроля качества. «Известия» ранее отмечали, что у производителей нередко возникают вопросы к методам оценки продуктов, которые практикует компания. Бизнесмены жалуются, что им периодически предлагают провести повторные экспертизы за деньги, а также на сложности с защитой своей репутации в суде, поскольку в состав организации входит множество юридических лиц.