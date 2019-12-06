«Росконтроль» нашел кишечную палочку в копченой скумбрии

Эксперты «Росконтроля» проверили скумбрию холодного копчения, продающуюся на полках российских магазинов. Результаты исследования были опубликованы в пятницу, 6 декабря, на сайте организации.

Всего экспертизу прошла продукция пяти брендов — Fish Fabric, СТМ, «Балтийский берег», «А`море» и Billa. В итоге ни один продукт не смог пройти тест на безопасность.

Согласно результатам исследования, вся проверенная рыба не соответствует обязательным требованиям по микробиологическим показателям — в ней более чем в 16 раз превышено допустимый уровень обсемененности мезофильной микрофлорой. Более того, в скумбрии производителей СТМ, «Балтийский берег» и Billa были обнаружены бактерии группы кишечной палочки.

«Употребление в пищу обсемененной микроорганизмами продукции может вызвать кишечную инфекцию или пищевое отравление с признаками диареи, гастроэнтерита. В наибольшей степени восприимчивы к развитию патологии пожилые люди, а также лица с ослабленном иммунитетом», — отметила специалист экспертного центра Союза потребителей Наталья Болотова.

Кроме этого, количество консервантов — бензойной и сорбиновой кислот —значительно превышает разрешенное для рыбы холодного копчения в скумбрии бренда Fish Fabric.

В итоге вся протестированная скумбрия была занесена в черный список «Росконтроля».

5 декабря сообщалось, что «Росконтроль» нашел в российских сосисках подорожник и свиную шкурку. Результаты тестирования показали, что в продукции брендов «Малаховский» и «Окраина» превышен допустимый уровень обсемененности мезофильной микрофлорой (почти в 10 и почти в 5 раз соответственно). Это значит, что употребление сосисок без термической обработки может привести к отравлению.

«Росконтроль» является частной организацией, не относящейся к государственной системе контроля качества. «Известия» ранее отмечали, что у производителей нередко возникают вопросы к методам оценки продуктов, которые практикует компания. Бизнесмены жалуются, что им периодически предлагают провести повторные экспертизы за деньги, а также на сложности с защитой своей репутации в суде, поскольку в состав организации входит множество юридических лиц.