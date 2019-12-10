Прямой эфир

«Росконтроль» нашел опасную концентрацию мышьяка в креветках

0
Фото: ТАСС/PA Images/Dusko Jaramaz
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Эксперты «Росконтроля» проверили креветки различных марок, предающихся на полках российских магазинов. Результаты исследования были опубликованы 10 декабря на сайте организации.

Ловкость букв и никакого мошенничества: как работает «Росконтроль»
Независимые рейтинги тортов и шампанского смутили россиян перед Новым годом. Но к их составителям есть серьезные вопросы

Специалисты изучили продукцию пяти брендов — Borealis, Fish&More, Agama, Polar и «Бухта изобилия».

Для экспертизы были взяты образцы разных размеров. Выяснилось, что не все производители честно указывают размерный ряд. Так, Fish&More и «Бухта изобилия» продают креветки меньше заявленного размера — на 1 кг приходилось 101 и 139 штук соответственно вместо обещанных 70/90. Кроме того, вес продукции «Бухта изобилия» и Agama не соответствовал указанному на упаковке.

При анализе креветок на тяжелые металлы и токсичные вещества в образцах Borealis, Fish&More и «Бухта изобилия» концентрация мышьяка была больше нормы в четыре раза. Содержание ртути, свинца и кадмия не превышало допустимых значений.

По результатам исследования «Росконтроль» рекомендует к покупке креветки марок Polar и Agama. Остальные производители были занесены в «черный список».

При выборе креветок эксперты советуют покупать продукцию бледно-розового либо сероватого цвета, без белых пятен на панцире и с завернутым крючком хвостом. Самое вкусное мясо у беременных креветок, которых можно отличить по голове красно-коричневого цвета.

Ранее в декабре специалисты «Росконтроля» проверили скумбрию холодного копчения. Из продукции пяти выбранных марок ни одна не прошла тест на безопасность. В ряде образцов был превышен уровень обсемененности мезофильной микрофлорой и консервантов, а также обнаружены бактерии группы кишечной палочки.

«Росконтроль» является частной организацией, не относящейся к государственной системе контроля качества. «Известия» ранее отмечали, что у производителей нередко возникают вопросы к методам оценки продуктов, которые практикует компания. Бизнесмены жалуются, что им периодически предлагают провести повторные экспертизы за деньги, а также на сложности с защитой своей репутации в суде, поскольку в состав организации входит множество юридических лиц.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Росконтроль» нашел в российских сосисках подорожник и свиную шкурку
«Росконтроль» проверил конфеты «Батончик»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019