«Росконтроль» нашел опасную концентрацию мышьяка в креветках

Эксперты «Росконтроля» проверили креветки различных марок, предающихся на полках российских магазинов. Результаты исследования были опубликованы 10 декабря на сайте организации.

Специалисты изучили продукцию пяти брендов — Borealis, Fish&More, Agama, Polar и «Бухта изобилия».

Для экспертизы были взяты образцы разных размеров. Выяснилось, что не все производители честно указывают размерный ряд. Так, Fish&More и «Бухта изобилия» продают креветки меньше заявленного размера — на 1 кг приходилось 101 и 139 штук соответственно вместо обещанных 70/90. Кроме того, вес продукции «Бухта изобилия» и Agama не соответствовал указанному на упаковке.

При анализе креветок на тяжелые металлы и токсичные вещества в образцах Borealis, Fish&More и «Бухта изобилия» концентрация мышьяка была больше нормы в четыре раза. Содержание ртути, свинца и кадмия не превышало допустимых значений.

По результатам исследования «Росконтроль» рекомендует к покупке креветки марок Polar и Agama. Остальные производители были занесены в «черный список».

При выборе креветок эксперты советуют покупать продукцию бледно-розового либо сероватого цвета, без белых пятен на панцире и с завернутым крючком хвостом. Самое вкусное мясо у беременных креветок, которых можно отличить по голове красно-коричневого цвета.

Ранее в декабре специалисты «Росконтроля» проверили скумбрию холодного копчения. Из продукции пяти выбранных марок ни одна не прошла тест на безопасность. В ряде образцов был превышен уровень обсемененности мезофильной микрофлорой и консервантов, а также обнаружены бактерии группы кишечной палочки.

«Росконтроль» является частной организацией, не относящейся к государственной системе контроля качества. «Известия» ранее отмечали, что у производителей нередко возникают вопросы к методам оценки продуктов, которые практикует компания. Бизнесмены жалуются, что им периодически предлагают провести повторные экспертизы за деньги, а также на сложности с защитой своей репутации в суде, поскольку в состав организации входит множество юридических лиц.