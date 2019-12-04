«Росконтроль» проверил конфеты «Батончик»

Специалисты «Росконтроля» проверили конфеты «Батончик» пяти популярных марок. В исследовании приняли участие торговые марки Confashion, «Рот Фронт», «Ваш выбор / Родные напевы», «Кондитерская фабрика Пермская», а также «Ореховая роща», говорится на сайте организации в среду, 4 декабря.

В ходе исследования продукции эксперты учитывали свыше 100 параметров, которые могли характеризовать ее качество и безопасность, уточняет НСН. По итогам тестирования все представленные образцы показали хорошие результаты в категориях «форма», «вкус» и «запах».

Так, в конфетах «Ореховая роща» в ходе экспертизы обнаружили арахис, который может стать причиной аллергии. При этом информация о наличии орехов в продукте на упаковке не было, пишет «Федеральное агентство новостей». Помимо этого, по параметрам безопасности замечания специалистов получили марки «Ореховая роща», «Ваш выбор / Родные напевы» и «Кондитерская фабрика Пермская». Все три бренда добавили в «черный список».

Первые два производителя не прошли проверку показателей свежести. Согласно результатам экспертизы, в данных конфетах были нарушены требования микробиологической безопасности. Кроме того, конфеты «Ореховая роща» содержали в 70 раз больше плесени, чем допускается.

Замечания получили Confashion и «Рот Фронт», отмечает телеканал «360».

28 октября сообщалось, эксперты «Росконтроля» рассказали о результатах проверки филе бедра индейки пяти популярных российских производителей.

«Росконтроль» является частной организацией, не относящейся к государственной системе контроля качества. «Известия» ранее отмечали, что у производителей нередко возникают вопросы к методам оценки продуктов, которые практикует компания. Бизнесмены жалуются, что им периодически предлагают провести повторные экспертизы за деньги, а также на сложности с защитой своей репутации в суде, поскольку в состав организации входит множество юридических лиц.