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«Росконтроль» нашел в российских сосисках подорожник и свиную шкурку

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Фото: roscontrol.com
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«Росконтроль» проверил молочные сосиски популярных российских брендов. Сообщение об этом опубликовано на сайте экспертного центра в четверг, 5 декабря.

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В лабораторию на экспертизу была отправлена продукция фирм: «Клинский», «Дымов», «Велком», «Мясной дом Бородина», «Малаховский», «Окраина», «Ближние горки».

В ходе гистологического анализа выяснилось, что в сосисках «Велком» и «Малаховский» было выявлено присутствие клетчатки подорожника в первом случае и пшеничной — во втором. Кроме того, в продукции «Малаховского» эксперты нашли свиную шкурку.

Также эксперты обратили внимание на то, можно ли употреблять сосиски без термической обработки. В результате исследования выяснилось, что в продукции брендов «Малаховский» и «Окраина» превышен допустимый уровень обсемененности мезофильной микрофлорой (почти в 10 и почти в 5 раз соответственно). Это значит, что употребление сосисок без термической обработки может привести к отравлению.

«По результатам экспертизы образцы «Малаховский» и «Окраина» добавлены в Черный список «Росконтроля». «Клинский», «Велком», «Мясной дом Бородина», «Ближние горки» попали в Список товаров с замечаниями. И только молочные сосиски «Дымов» могут быть рекомендованы к покупке», — сказано в сообщении.

Накануне стало известно, что специалисты «Росконтроля» проверили конфеты «Батончик» пяти популярных марок. По итогам тестирования все представленные образцы показали хорошие результаты в категориях «форма», «вкус» и «запах».

«Росконтроль» является частной организацией, не относящейся к государственной системе контроля качества. «Известия» ранее отмечали, что у производителей нередко возникают вопросы к методам оценки продуктов, которые практикует компания. Бизнесмены жалуются, что им периодически предлагают провести повторные экспертизы за деньги, а также на сложности с защитой своей репутации в суде, поскольку в состав организации входит множество юридических лиц.

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