Пытавшегося устроить теракт в «Сапсане» осудили на 22 года

Второй западный окружной военный суд приговорил к 22 годам колонии строгого режима Эмома Бурхонова, обвиняемого в попытке подрыва «Сапсана» в Санкт-Петербурге в 2017 году. Об этом сообщает корреспондент «Интерфакса» из зала 235 гарнизонного военного суда в пятницу, 20 декабря.

«Суд приговорил: назначить Бурхонову наказание в виде 22 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», — огласил решение судья Кифоренко на выездном заседании.

Бурхонова признали виновным по ч. 3 ст. 222 УК РФ «Незаконное ношение оружия в организованной группе», ч. 1 ст. 205.4 УК РФ «Организация террористического сообщества и участие в нем», ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 205 УК РФ «Покушение на совершение взрыва в составе организованной группы».

Осужденный признал свою вину, отметив, что только он виноват в содеянном. «Я ошибся. Я просто смотрел ролики на YouTube, где убивали женщин и детей, я хотел прекратить это, но я ошибся», — сказал Бурхонов во время своего последнего слова.

12 июля 2019 года Московский окружной военный суд (МОВС) приговорил к срокам от 15 лет до 21 года в исправительной колонии строгого режима семерых членов запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ) из Таджикистана, готовивших теракт в 2017 году в поезде «Сапсан».

Отбывать сроки будут: Мухамеди Бобоюров, Джумахон Баймонов, Фарход Наджбудинов, Сухраджон Нозимов, Фахраджон Нозимов, Абдулгафур Раупов и Амраджон Раупов. Все они — уроженцы Таджикистана.

После того, как указанные лица вступили в ИГ в 2017 году, они решили устроить взрыв в скоростном поезде Москва – Санкт-Петербург «в знак протеста против проведения российскими вооруженными силами операции в Сирии», отмечало агентство ТАСС.

13 июля осужденные прикрепили на железнодорожных путях металлоконструкцию. Поезд врезался в башмак, но с рельсов не сошел. В результате происшествия повредились пять вагонов, но никто не погиб. Ущерб превысил 55 млн рублей.

Полностью признал вину в подготовке и совершении теракта, а также хранении оружия только один осужденный. Еще один признал вину в хранении оружия. Остальные отрицают обвинения.