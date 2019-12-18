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Организатор теракта в метро Санкт-Петербурга переведен в другой изолятор

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Фото: ТАСС/Петр Ковалев
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Основной фигурант дела о теракте в метро Санкт-Петербурга 3 апреля 2017 года Аброр Азимов переведен из СИЗО «Кресты» в СИЗО-6 Ленинградской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Виктора Дроздова.

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Защитник также отметил, что причины такого решения выясняются.

10 декабря суд приговорил Азимова к пожизненному заключению. Остальные участники теракта получили от 19 до 28 лет тюрьмы, а также крупные денежные штрафы.

Сотрудники следственных органов установили, что Аброр Азимов был организатором преступления, а его старший брат Акрам — посредником, который взял деньги в Турции у участника международной террористической организации. Остальные участники (Бахрам Эргашев, Азамжон Махмудов, Каримова, Махамадюсуф Мирзаалимов, Дилмурад Муидинов, Сейфулла Хакимов, Содик Ортиков, Ибрагимжон и Мухамадюсуп Эрматовы) обвиняются в содействии террористической деятельности, незаконном изготовлении и обороте взрывных устройств и организации теракта.

Предполагаемым заказчиком преступления был назван уроженец Киргизии Сирожиддин Мухтаров, глава террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» (запрещена в РФ). Он заочно арестован и объявлен в розыск, так же как и его заместитель, инструктор в лагере боевиков, гражданин Узбекистана Бобиржон Махбубов.

Трагедия произошла на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт — 2» днем 3 апреля 2017 года. В одном из вагонов поезда произошел взрыв. В результате погибли 16 человек, в том числе террорист-смертник Акбаржон Джалилов. Более 100 пассажиров пострадали. Позже в тот же день на станции «Площадь Восстания» было обнаружено еще одно взрывное устройство. Второй взрыв удалось предотвратить.

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