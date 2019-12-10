Суд дал пожизненный срок организатору теракта в метро Санкт-Петербурга

Пожизненное заключение получил основной фигурант дела о теракте в метро Санкт-Петербурга 3 апреля 2017 года Аброр Азимов. Такой приговор вынес председательствующий судья 2-го Западного окружного военного суда Андрей Морозов, сообщает «РИА Новости» во вторник, 10 декабря.

Остальные участники теракта приговорены к лишению свободы на сроки от 19 до 28 лет. Акрам Азимов, Ибрагим и Мухамадюсуп Эрматовы получили 28 лет лишения свободы по совокупности преступлений. Обвинение просило приговорить их к пожизненному заключению.

Содик Ортиков получил 22 года лишения свободы. Шохиста Каримова, Махамадюсуф Мирзаалимов, Азамжон Махмудов и Дилмурад Муидинов приговорены к 20 годам; Сейфулла Хакимов и Бахрам Эргашев — 19.

Все осужденные оштрафованы судом на суммы от 500 до 800 тыс. рублей.

18 ноября Московский окружной военный суд на выездном заседании в Санкт-Петербурге заслушал прения сторон по этому делу. Обвинение попросило назначить пожизненное лишение свободы и штраф в 1 млн рублей Аброру и Акраму Азимовым, Ибрагиму и Мухамадюсупу Эрматовым Содику Ортикову — 28 лет строгого режима и аналогичный штраф. Сейфулла Хакимову, Дилмураду Муидинову и Бахраму Эргашеву по 27 лет строгого режима штраф 1 млн рублей, Махамадюcуфу Мирзаалимову — 27 лет, а Азамжону Махмудову — 27 лет и штраф в 1 млн рублей.

Сотрудники следственных органов установили, что Аброр Азимов был организатором теракта, а его старший брат Акрам — посредником, который взял деньги в Турции у участника международной террористической организации. Остальные участники (Эргашев, Махмудов, Каримова, Мирзаалимов, Муидинов, Хакимов, Ортиков, Ибрагимжон и Мухамадюсуп Эрматовы) обвиняются в содействии террористической деятельности, незаконном изготовлении и обороте взрывных устройств и организации теракта.

Предполагаемым заказчиком преступления был назван уроженец Киргизии Сирожиддин Мухтаров, глава террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» (запрещена в РФ). Он заочно арестован и объявлен в розыск также, как и его заместитель, инструктор в лагере боевиков гражданин Узбекистана Бобиржон Махбубов.

2 апреля 2019 года Московский окружной военный суд (МОВС) приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении 11 человек, обвиняемых в совершении теракта в петербургском метро в 2017 году. Все они не признали свою вину.

1 февраля официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной заявил, что следователи завершили свою часть работы и передали материалы в суд.

В апреле прошлого года представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко сообщила, что террористов, совершивших взрыв, удалось вычислить по электронным следам. Были задержаны 11 человек, в том числе организатор.

Трагедия произошла на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт – 2» днем 3 апреля 2017 года. В одном из вагонов поезда произошел взрыв. В результате погибли 16 человек, в том числе террорист-смертник Акбаржон Джалилов. Более 100 пассажиров пострадали. Позже в тот же день на станции «Площадь Восстания» было обнаружено еще одно взрывное устройство. Второй взрыв удалось предотвратить.