Два человека пострадали в ДТП с коровой в Астраханской области

В Черноярском районе Астраханской области автомобиль «ВАЗ-2114» врезался в корову. Пострадали два человека, в том числе несовершеннолетний.

Как сообщает региональное УМВД, авария произошла на трассе «Каспий». Бесхозная корова находилась на проезжей части, когда в нее врезался «ВАЗ-2114» под управлением 22-летнего молодого человека, пишет «Астрахань-24».

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель получил закрытую черепно-мозговую травму и ушибы. У его 17-летнего пассажира диагностировали переломы ребер, челюсти, обеих ключиц. Оба пострадавших были доставлены в медучреждение.

По факту произошедшего организована проверка.

Утром 19 декабря в Ивановской области перевернулся школьный автобус, в котором находились 10 детей. Все дети были пристегнуты, по предварительным данным, никто из них не пострадал.