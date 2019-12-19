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Три человека пострадали в массовом ДТП в Волгограде

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На севере Волгограда столкнулись три легковые иномарки. Три человека были доставлены в больницу, машины получили повреждения.

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла 19 декабря на улице Шурухина. По данным ведомства, женщина за рулем Suzuki Grand Vitara потеряла управление, выехала на встречную полосу и столкнулась с Mercedes-Benz под управлением 19-летнего водителя. От удара Suzuki отлетел на Chevrolet Lacetti под управлением 49-летнего мужчины.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали водитель Mercedes и два его пассажира. Все трое были госпитализированы.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

19 декабря сообщалось, что в ДТП в Алтайском крае погибли пять человек, в том числе четверо полицейских. Авария с участием служебной полицейской машины и автомобиля Toyota произошла на трассе А-322 между селами Урюпино и Красный Яр.

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