Две женщины погибли в ДТП в Удмуртии

В Удмуртии при столкновении двух автомобилей смертельные травмы получили водитель и пассажир. Второй водитель госпитализирован.

Авария произошла на автодороге Игра–Глазов на территории Балезинского района. По данным Госавтоинспекции, 22-летняя девушка не справилась с управлением автомобилем Opel и допустила выезд на встречную полосу. В результате произошло столкновение с автомобилем Kia.

50-летняя пассажирка второй машины погибла на месте происшествия. Водитель Opel скончалась в больнице. 25-летний мужчина, находившийся за рулем Kia, госпитализирован, сообщает ИА «Сусанин».

Ранее сообщалось, что в Благовещенске автомобилист совершил наезд на трех детей-пешеходов и скрылся с места аварии.