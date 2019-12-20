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Две женщины погибли в ДТП в Удмуртии

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В Удмуртии при столкновении двух автомобилей смертельные травмы получили водитель и пассажир. Второй водитель госпитализирован.

Авария произошла на автодороге Игра–Глазов на территории Балезинского района. По данным Госавтоинспекции, 22-летняя девушка не справилась с управлением автомобилем Opel и допустила выезд на встречную полосу. В результате произошло столкновение с автомобилем Kia.

50-летняя пассажирка второй машины погибла на месте происшествия. Водитель Opel скончалась в больнице. 25-летний мужчина, находившийся за рулем Kia, госпитализирован, сообщает ИА «Сусанин».

Ранее сообщалось, что в Благовещенске автомобилист совершил наезд на трех детей-пешеходов и скрылся с места аварии.

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