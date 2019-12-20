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Корабли Балтийского флота направятся в Иран после учений с Индией

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Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо
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Корабли Балтийского флота России отправятся в Иран после завершения российско-индийских учений «Индра-2019». Об этом в пятницу, 20 декабря, пишет «РИА Новости» со ссылкой на начальника информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту и капитана первого ранга Романа Мартова.

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Он сообщил, что сторожевой корабль «Ярослав Мудрый», танкер «Ельня» и морской буксир «Виктор Конецкий» завершили программу совместного военного учения России и Индии.

«Отряд кораблей Балтийского флота в настоящее время продолжает выполнение задач дальнего похода и держит курс на иранский порт Чахбехар», — рассказал он.

Международные учения «Индра-2019» проходят с 11 по 21 декабря на полигонах сразу трех индийских штатов. Россию представили более 700 солдат и офицеров. Это подразделения общевойсковой армии Восточного военного округа, летчики и техники армии ВВС и ПВО округа, экипажи кораблей Балтийского флота. Российские военные выполняли задачи на танках, бронетранспортерах и самолетах, предоставленных индийской стороной.

3 августа стало известно, что совместные военные учения ВМФ России и Ирана запланировали провести до конца текущего года, они должны состояться в северной части Индийского океана.

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