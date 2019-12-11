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Международные учения «Индра-2019» стартовали в Индии

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Российское-индийские межвидовые военные учения «Индра-2019» начались в Индии. Об этом сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ) в среду, 11 декабря.

«Сегодня на полигоне «Бабина», расположенном на территории штата Уттар-Прадеш, состоялась официальная церемония открытия межвидового российско-индийского учения «Индра-2019» Построения военнослужащих двух стран в честь старта учений также состоялись в порту Мармагао и на базе ВВС Индии в городе Пуна», — цитирует «РИА Новости» заявление ТОФа.

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На церемонии прозвучали гимны России и Индии, затем были торжественно подняты государственные флаги двух стран и штандарт учений. Экипажи вертолетов вооруженных сил и парашютистов Индии провели показательные выступления. Завершающим этапом стало прохождение российских и индийских военнослужащих по плацу лагеря. Кроме того, перед зрительскими трибунами проехала боевая техника, которая будет задействована в учениях.

«Индра-2019» пройдет с 11 по 21 декабря на полигонах сразу трех индийских штатов. Россию представляют более 700 солдат и офицеров. Это подразделения общевойсковой армии Восточного военного округа, летчики и техники армии ВВС и ПВО округа, экипажи кораблей Балтийского флота. Российские военные будут выполнять задачи на танках, бронетранспортерах и самолетах, предоставленных индийской стороной.

25 ноября в Минобороны заявили, что в 2020 году Россия примет участие в 11 международных военных учениях. Шесть из них будет проведено внутри страны, еще пять — на территории иностранных государств. Кроме того, в следующем году в Сухопутных войсках продолжится обучение личного состава работе на новых образцах вооружения, военной и специальной технике.

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