Фрегат «Адмирал Эссен» провел стрельбы в Черном море

Экипаж фрегата Черноморского флота (ЧФ) «Адмирал Эссен» в акватории Черного моря выполнил стрельбу крылатой ракетой «Калибр». Об этом сообщили в пресс-службе ЧФ во вторник, 10 декабря.

Отмечается, что на первом этапе учений по ведению морского боя моряки обстреляли морскую цель и отработали действия по поражению надводного корабля условного противника «Калибрами», выполнив электронные пуски.

На втором этапе экипаж отразил нападение самолетов условного противника и обстрелял воздушные цели.

Условным противником были экипажи двух самолетов Су-24м из состава Морской авиации и Противовоздушной обороны (ПВО) ЧФ.

В октябре подводная лодка «Колпино» произвела стрельбу «Калибрами» в акватории Черного моря в рамках планового мероприятия.

В ноябре командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины адмирал Игорь Воронченко заявил, что Россия повысила боевой потенциал Черноморского флота, введя в эксплуатацию корабли – носители «Калибров». По его словам, Москва фактически открыла еще один фронт агрессии против Украины — морской.