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В Минобороны назвали число планируемых в 2020 году учений

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Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров
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В 2020 году российские сухопутные войска примут участие в 11 международных учениях. Об этом в интервью газете «Красная звезда» сообщил главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков.

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По его словам, шесть из планируемых учений будет проведено на территории России, еще пять — на территории иностранных государств. Также в предстоящем году в Сухопутных войсках продолжится учеба личного состава для работы на новых образцах вооружения, военной и специальной техники.

«В 2019 году с общевойсковыми соединениями, частями и подразделениями Сухопутных войск проведено более 100 командно-штабных учений, свыше 800 тактических учений, почти половина из которых — двусторонние, что позволило улучшить качество проведенных мероприятий и повысить уровень подготовки штабов», — рассказал Салюков о результатах этого года.

Отмечается, что в декабре будут проведены еще два международных мероприятия с участием подразделений Сухопутных войск: российско-индийское межвидовое учение «Индра-2019» и российско-лаосское учение «Ларос-2019».

В сентябре Салюков рассказал, что российские Сухопутные войска прорабатывают возможность использовать электромобили для бесшумного передвижения. По его словам, уже получен опыт в этом направлении.

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