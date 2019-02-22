Главком Сухопутными войсками Салюков стал генералом армии

Главнокомандующий Сухопутными войсками РФ Олег Салюков получил звание генерала армии. Соответствующий указ президента страны Владимира Путина 22 февраля был размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«Присвоить воинские звания генерала армии: Салюкову Олегу Леонидовичу», — говорится в тексте указа.

На текущую должность главком был назначен главой страны в мае 2014 года. До этого он работал заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил России.

Салюков родился в 1955 году в Саратове, он окончил с золотой медалью Ульяновское гвардейское высшее танковое командное училище в 1977 году, а в 1985 году окончил с отличием Военную академию бронетанковых войск и Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил РФ в 1996 году.

22 февраля начальник главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции в МВД России Андрей Курносенко был повышен в звании до генерал-лейтенанта.