Первый McDonald's в Сбербанке открылся в Москве

Первый McDonald's в банковском отделении открылся в московском Сбербанке — теперь в его офисе можно будет купить кофе, а также воспользоваться терминалом Delivery Club, чтобы заказать еду из сети быстрого питания. Об этом 20 декабря сообщает корреспондент «РИА Новости» с церемонии открытия сервиса в филиале кредитной организации, расположенном по адресу ул. Новослободская, 16.

«Мы считаем, что наши отделения должны стать точками притяжения не только для финансовых услуг. Мы начинаем этот эксперимент с McDonald's», — заявил первый зампредседателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. По его словам, кофе в отделениях банка станет самым дешевым в Москве.

«Мы сейчас строим совместную точку, совместную локацию Сбербанка с McDonald's, здесь, на Новослободской. И это будет первая в мире общая локация банка и McDonald's. В истории такого раньше не было. В первой половине следующего года мы ее откроем», — рассказал гендиректор McDonald's в России Марк Карена

Ведяхин добавил, что в 2020 году подобный формат протестируют в Санкт-Петербурге и на Востоке России.

В начале декабря австралийский McDonald's опубликовал инструкцию по правильному поеданию обеда. Она состоит из четырех частей.