Австралийский «Макдоналдс» опубликовал инструкцию по правильному поеданию обеда

Австралийское отделение сети ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» опубликовало в Instagram инструкцию по правильному поеданию обеда.

Инструкция состоит из четырех частей. Первым шагом предлагается купить комплексный обед из напитка, бургера и картофеля, вторым — открыть коробку с бургером и насадить бокс на трубочку, торчащую из стакана с колой, через специальное отверстие.

Следующим шагом сотрудники сети предложили высыпать картошку фри на свободную половину открытой коробки с бургером. Они отметили, таким образом обедом можно наслаждаться прямо на ходу, держа его в одной руке, сообщает телеканал «360» во вторник, 3 декабря.

Однако посетители сети отметили, что конструкция, нанизанная на соломинку, получается очень неустойчивой. Под весом наполненной коробки трубочка гнется и переламывается, а бургер с картофелем оказываются на полу.

1 апреля австралийский «Макдоналдс» подшутил над пользователями сети Instagram в Международный день смеха. Ресторан презентовал новый бургер с солеными огурцами — макпикл.