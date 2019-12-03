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Австралийский «Макдоналдс» опубликовал инструкцию по правильному поеданию обеда

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Фото: TASS/DPA/Christoph Schmidt
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Австралийское отделение сети ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» опубликовало в Instagram инструкцию по правильному поеданию обеда.

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Инструкция состоит из четырех частей. Первым шагом предлагается купить комплексный обед из напитка, бургера и картофеля, вторым — открыть коробку с бургером и насадить бокс на трубочку, торчащую из стакана с колой, через специальное отверстие.

Следующим шагом сотрудники сети предложили высыпать картошку фри на свободную половину открытой коробки с бургером. Они отметили, таким образом обедом можно наслаждаться прямо на ходу, держа его в одной руке, сообщает телеканал «360» во вторник, 3 декабря.

Однако посетители сети отметили, что конструкция, нанизанная на соломинку, получается очень неустойчивой. Под весом наполненной коробки трубочка гнется и переламывается, а бургер с картофелем оказываются на полу.

1 апреля австралийский «Макдоналдс» подшутил над пользователями сети Instagram в Международный день смеха. Ресторан презентовал новый бургер с солеными огурцами — макпикл.

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