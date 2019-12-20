Полиция задержала напавших на охранника McDonald's в Москве

Компанию молодых людей, напавших на охранника в одном из московских ресторанов сети быстрого питания McDonald's, задержали полицейские. Об этом 20 декабря агентству городских новостей «Москва» рассказал источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 18 декабря в ресторане на улице Сергия Радонежского в Таганском районе. Выяснилось, что хулиганы достали пистолет и направили его в сторону потерпевшего, а один из нарушителей распылил в сторону мужчины газовый баллончик. Это случилось после того, как охранник сделал молодым людям замечание за шумное поведение.

Сотрудники McDonald's вызвали полицию, которая доставила все участников происшествия в отдел. У молодых людей изъяли два газовых пистолета с патронами и два газовых баллона.

В пресс-службе главка столичного МВД агентству подтвердили эту информацию, количество доставленных в ОВД не уточнялось. На данный момент по факту случившегося проводится проверка.

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