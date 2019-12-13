Дело возбудили в Чебоксарах после нападения студентки с ножом на педагога

Уголовное дело о покушении на убийство возбудили в Чебоксарах после нападения студентки с ножом на сотрудницу колледжа. Об этом в пятницу, 13 декабря, говорится на сайте следственного управления следственного комитета по Чувашской Республике.

Инцидент, по данным ведомства, произошел около 9:30. Находящаяся в академическом отпуске 17-летняя студентка экономического отделения Чебоксарского экономико-технологического колледжа прошла через пост охраны в здание и в одном из кабинетов напала на преподавателя. Девушка нанесла педагогу множество ударов кухонным ножом по различным частям тела. «Крики, доносившиеся из кабинета, услышали другие работники колледжа и пришли потерпевшей на помощь», — отметили в ведомстве.

Пострадавшая была госпитализирована, угрозы ее жизни нет. «По уголовному делу назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе медицинская, генетическая, биологическая, дактилоскопическая», — добавили следователи.

12 декабря в Московской области мужчина, вооруженный ножом, бросился на двух восьмилетних девочек. Проводится доследственная проверка.