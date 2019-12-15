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В Москве посетитель порезал ножом продавца ТЦ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В Москве неизвестный набросился с ножом на продавца одного из столичных торговых центров. Об этом в воскресенье, 15 декабря, сообщает РЕН ТВ.

В результате инцидента пострадавшего госпитализировали в реанимацию с колото-резаным ранением живота.

Отмечается, что злоумышленник напал на 27-летнего продавца из-за вспыхнувшей между ними ссоры, после чего скрылся с места преступления.

6 декабря в столичном торговом центре «Таганский пассаж» произошла драка со стрельбой. На записи с камер наблюдения видно, как один из участников потасовки достал травматический пистолет и выстрелил в воздух. После этого люди начали разбегаться. По словам очевидцев, молодой человек открыл стрельбу после того, как оппоненты достали ножи. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции.

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