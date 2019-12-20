Минздрав оценил предложение Путина по повышению зарплаты врачей

Предложение президента России Владимира Путина по повышению зарплаты врачей эффективно для обеспечения стабильности заработка медсотрудников. Об этом в пятницу, 20 декабря, заявил министр здравоохранения РФ Олег Салагай.

«С 2014 года министерством последовательно проводится работа по увеличению фиксированной части оплаты труда медиков. Указание, которое дано президентом, вне всякого сомнения, будет эффективно в плане обеспечения стабильности заработка врачей», — цитирует его «РИА Новости».

Накануне прошла ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина, на которой российский лидер отметил, что для изменения ситуации с разницей в зарплатах в медотрасли необходимо повысить базовую ставку.

Кроме того, глава государства подчеркнул, что модель медицинской сферы, сложившуюся в России, лучше не трогать, так как она развивается удовлетворительно.