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Минздрав оценил предложение Путина по повышению зарплаты врачей

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Предложение президента России Владимира Путина по повышению зарплаты врачей эффективно для обеспечения стабильности заработка медсотрудников. Об этом в пятницу, 20 декабря, заявил министр здравоохранения РФ Олег Салагай.

«С 2014 года министерством последовательно проводится работа по увеличению фиксированной части оплаты труда медиков. Указание, которое дано президентом, вне всякого сомнения, будет эффективно в плане обеспечения стабильности заработка врачей», — цитирует его «РИА Новости».

Накануне прошла ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина, на которой российский лидер отметил, что для изменения ситуации с разницей в зарплатах в медотрасли необходимо повысить базовую ставку.

Кроме того, глава государства подчеркнул, что модель медицинской сферы, сложившуюся в России, лучше не трогать, так как она развивается удовлетворительно.

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