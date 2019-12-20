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Победительницей конкурса «Мисс Америка» стала бакалавр по биохимии

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Студентка из штата Вирджиния Камилла Шриер, изучающая курс биохимии, выиграла конкурс «Мисс Америка – 2020», проведенный в Коннектикуте. Об этом в пятницу, 20 декабря, сообщил телеканал CNN.

24-летняя Камилла окончила бакалавриат по программе биохимии и системной биологии. Девушка планирует получить ученую степень в области фармацевтики. Она одержала победу в конкурсе талантов, продемонстрировав зрителям и жюри каталитическое разрушение перекиси водорода.

Корону победительнице, обошедшей 50 соперниц, вручила мисс Америка – 2019 Нина Франклин из Нью-Йорка. В течение года победительница конкурса красоты будет участницей проекта по профилактике злоупотребления приема лекарств. Также она получила стипендию в размере $300 тыс.

Ранее, в декабре, обладательницей титула международного конкурса «Мисс мира 2019» стала представительница Ямайки Тони-Энн Сингх. Награждение состоялось в Лондоне.

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