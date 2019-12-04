Участницы «Мисс Вселенная 2019» сфотографировались без макияжа

Претендентки на титул «Мисс Вселенная 2019» приняли участие в фотопроекте, где показали свои лица без косметики. Фотографии опубликовало издание Insider.

В съемке участвовали представительницы 13 стран: Ямайки, Монголии, острова Гуам, Ирландии, ЮАР, Багамских островов, Мальты, Гаити, Чили, Грузии, Польши, Сент-Люсии и Израиля.

18 ноября стало известно, что обладательница титула «Мисс Россия – 2019» Алина Санько не сможет принять участие в конкурсе. Представительница Украины, Анастасия Суббота, также не сможет побороться за международный титул — США отказали ей в визе.

Ежегодный конкурс «Мисс Вселенная» проводится с 1952 года. В 2019 году его примет Атланта (штат Джорджия) с 28 ноября по 8 декабря.