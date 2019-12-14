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«Мисс мира 2019» стала представительница Ямайки

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Фото: REUTERS/Henry Nicholls
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Обладательницей титула международного конкурса «Мисс мира 2019» стала представительница Ямайки Тони-Энн Сингх. Об этом сообщается на сайте конкурса в субботу, 14 декабря.

Церемония награждения состоялась в Лондоне. Корону новой обладательнице вручала победительница прошлого года мексиканская модель Ванесса Понсе де Леон. Девушка стала второй представительницей Ямайки, которой удалось победить в конкурсе. В последний раз ее соотечественница получила эту награду в 1993 году.

На втором месте оказалась француженка Офели Мезино, а на третьем — конкурсантка из Индии Суман Ратансингх Рао.

Сингх 23 года. Она студентка факультета психологии Университета штата Флорида. Девушка рассказала, что мечтает быть врачом. В свободное время девушка любит петь, готовить, вести блог, заниматься волонтерством и петь.

Самое главное в жизни, по словам девушки, это ее мать, которая помогала и поддерживала ее на пути к мечте.

Россию в конкурсе представляла 20-летняя Алина Санько, которая является победительницей конкурса «Мисс Россия — 2019».

9 декабря стало известно, что победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.

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