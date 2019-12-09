В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР

Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи. Об этом говорится на странице конкурса в Twitter.

Отмечается, что в тройку финалистов также вошли девушки из Пуэрто-Рико и Мексики. Церемония прошла в американском городе Атланта в штате Джорджия, пишет «РИА Новости».

Обладательница титула «Мисс Россия – 2019» Алина Санько в конкурсе участие не принимала. Девушка не успела получить американскую визу и подготовится к конкурсу должным образом, поэтому она примет участие только в конкурсе «Мисс Мира», который пройдет в Лондоне 14 декабря. Согласно регламенту конкурса «Мисс Россия», победительница получает право принять участие в обоих конкурсах красоты.

7 декабря сообщалось, что Ксения Кривко из Кемерово получила главный титул на всемирном конкурсе красоты среди замужних женщин Mrs. Global – 2020.