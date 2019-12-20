В полиции назвали самые популярные марки машин у московских угонщиков

Самыми угоняемыми в Москве являются легковые автомобили марок Toyota, Kia, Hyundai и ВАЗ. Об этом «РИА Новости» сообщили в Главном управлении МВД.

Всего с января по ноябрь 2019 года в Москве были зарегистрированы 1754 кражи автомобилей, что на четверть меньше по сравнению с аналогичным периодом в 2018 году.

Самым распространенным способом похищения автомобиля стало вскрытие замка машины специальными приспособлениями и отключение сигнализации с помощью электронных сканеров.

На втором месте по популярности оказался взлом двери автомобиля механическим способом, за ним идет способ подмены ключа. Злоумышленники под видом покупателя выясняют, какими противоугонными системами оборудовано транспортное средство, а затем меняют оригинальный ключ на дубликат.

«Изучение материалов уголовных дел и оперативно-розыскной практики показывает, что при подготовке к совершению преступлений преступниками зачастую проводится большой комплекс подготовительных мероприятий», — отметили в столичной полиции.

4 декабря сообщалось, что компания «АльфаСтрахование» опубликовала список самых угоняемых автомобилей в Москве и Подмосковье по итогам трех кварталов 2019 года. Отмечалось, что рейтинг составлен на основе анализа обращений клиентов фирмы, чьи машины застрахованы по каско.