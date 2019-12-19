СМИ рассказали о процедуре замены проржавевших автомобильных номеров

СМИ сообщили о том, как будет проходить процесс замены проржавевших номеров на автомобилях. Процедура описана в постановлении правительства России. С документом ознакомился «Коммерсант» в четверг, 19 декабря.

«Если в ходе проверки автомобиля сотрудниками ГИБДД выяснится (допустим, в ходе регистрационных действий), что заводские идентификационные номера на кузове или раме прочитать невозможно (например, из-за коррозии, ремонта, подделки, ежегодно регистрируются 8–10 тыс. таких случаев), автовладелец должен будет за свой счет нанести дублирующую маркировку», — сообщили авторы статьи, ссылаясь на сведения в законопроекте.

Министерство внутренних дел опирается на опыт Белоруссии и Нидерландов, где уже введен подобный порядок. Вместе с тем, российские правоохранительные органы предлагали законодательно закрепить такую процедуру замены номеров еще четыре года назад.

Что касается самой процедуры, то в случае выявления идентификационных номеров, которые невозможно прочитать, автовладельцам будет необходимо установить на раму и кузов специальные пломбы или печати. Это исключит случаи мошенничества.

Затем автомобиль отправляется в ОВД, а после — в экспертно-криминалистический центр. Далее автовладельцу придется обратиться в орган по сертификации или аккредитованную испытательную лабораторию, там они воспользуются автоматическим маркиратором, чтобы нанести номер.

Вопрос о стоимости услуги пока остается открытым. Эксперты предполагают, что стоимость замены составит от 5 до 20 тыс.рублей.

Закон вступит в силу уже с 1 января 2020 года.

28 ноября Росстандарт разработал ГОСТ для старинных автомобилей. Критерии будет регламентировать требования безопасности, которым должны соответствовать раритетные авто, необходимую техэкспертизу для получения статуса классического автомобиля.

19 ноября Федерация автовладельцев России предложила продавать «красивые» номера через аукцион. По его словам, ГИБДД может выставить «красивый» номер на сайте госуслуг и установить начальную цену, а автомобилисты будут за него торговаться.

17 августа россиянам разрешили иметь компактные автомобильные номера. Как пояснила официальный представитель МВД Ирина Волк, знаки меньшего размера не запрещены, но их можно устанавливать только на машинах, не приспособленных для регистрационных номеров стандартного формата.