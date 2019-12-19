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Американский тренер назвала Этери Тутберидзе идеалом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Известный американский тренер Лаура Липецки назвала российскую коллегу Этери Тутберидзе примером по-настоящему великого тренера.

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«Этери подготовила множество по-настоящему классных фигуристок, а не просто одну яркую ученицу. В США Тутберидзе хорошо знают. А еще я очень уважаю Этери за то, как она начинала свою карьеру, с нуля, тренируя почти всех, кто к ней приходит. Она стала известной, вырастив с малых лет Полину Шелепень и позже — Медведеву, а не просто красиво упаковала уже готовых девочек и представила их как праздничные подарки», — сказала Липецки в интервью «Спорт-Экспресс» на вопрос о том, кого она назовет идеалом или примером великого тренера.

Специалист также исключила, что исполнение юниорками четверных прыжков убивает по-настоящему красивое женское катание. В этом она оказалась солидарна с Тутберидзе.

«Четверные не убивают женское катание, а делают его более волнительным. Если отдельным девочкам они покоряются, то почему не прыгать четыре оборота? Плюс, как только четверные начнутся даваться фигуристкам легче, у них появится возможность развивать и другие аспекты своего катания. Вспомните Юдзуру Ханю и Натана Чена, когда они только включили в свои программы большое количество четверных прыжков. Тогда их катание вовсе не было таким потрясающим, как сейчас. То же самое сейчас происходит и у девушек», — заметила Липецки.

Четверные прыжки на соревнованиях исполняют ряд фигуристок группы Тутберидзе, в том числе юные россиянки Александра Трусова и Анна Щербакова. С этого сезона они получили возрастной допуск до соревнований взрослых и составили конкуренцию олимпийской чемпионке Алине Загитовой. В юниорском катании 14-летняя Лью противостоит 13-летней россиянке Камиле Валиевой, также начавшей исполнять четверные прыжки.

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