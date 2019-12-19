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Жителя Приморья будут судить за дебош в больнице

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В Приморском крае 26-летний гражданин обвиняется в публичном оскорблении представителя власти, находящегося при исполнении. По информации СУ СК по региону, инцидент произошел в Дальнегорской городской больнице.

Ранее судимый мужчина, будучи пьяным, выбил ногой дверь приемного покоя и сломал дверной замок. Медики вызвали на помощь полицию, но когда стражи порядка прибыли на место случившегося, молодой человек не успокоился, а обругал полицейских матом в присутствии врачей, сообщает РИА «Восток-Медиа». Нарушителю грозит наказание в виде исправительных работ на срок до 1 года.

Как стало известно 6 декабря, в палатах инфекционной больницы Мурманска лежит снег. Пост с жалобой пациентов на холод в помещениях появился в одной из соцсетей. По словам автора, речь идет о специализированном центре инфекционных заболеваний ГОБУЗ «МОКБ имени Баяндина».

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