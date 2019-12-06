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Браслеты вместо историй болезни вводят для пациентов в Приморье

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Фото: пресс-служба администрации Приморского края
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Два медицинских учреждения в Приморском крае стали участниками пилотного проекта по внедрению специальных браслетов для пациентов со штрихкодом. Цвет браслета помогает врачам определить наличие аллергии или склонность к обморокам.

В администрации Приморья пояснили, что такая форма учета заменяет объемные бумажные медицинские карты. В пилотном проекте участвуют краевая клиническая больница № 2 и краевой онкологический диспансер. Об этом сообщает Vostokmedia.

В краевой больнице красный браслет выдают пациентам с аллергией на препараты. Желтый цвет сигнализирует о склонности к обморокам. Желто-красный браслет получают пациенты, у которых есть противопоказания по некоторым видам лекарств, при этом склонные к падениям. Остальные пациенты получают индивидуальные штрихкоды. Этими же штрихкодами помечаются пробирки с анализами.

Предполагается, что в дальнейшем браслеты могут появиться и в других медицинских учреждениях.

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