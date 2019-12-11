Первый за 48 лет капремонт завершили в краевой больнице во Владивостоке

Во Владивостоке завершили капитальный ремонт сразу нескольких отделений краевой клинической инфекционной больницы. С результатами работ губернатор Приморья Олег Кожемяко ознакомился в среду, 11 декабря.

Как сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу краевой администрации, глава региона был в больнице год назад, после чего учреждению выделили 12 млн рублей на ремонт и приобретение нового оборудования.

По словам главврача учреждения Оксаны Лакомкиной, рабочие отремонтировали стены и потолки, выполнили необходимые решения по планировке кабинетов и палат. Кроме того, была закуплена новая мебель, переоснащены буфет, туалеты, процедурные, посты медсестер и ординаторские. По поручению главы региона приобретен ультразвуковой сканер с функцией эластометрии печени.

Губернатор Приморья подчеркнул в ходе своего визита, что для врачей и пациентов необходимо создавать современные комфортные условия. В краевой больнице, отметил Кожемяко, нужно продолжить применять лучшие практики страны, а также создать лабораторию по выявлению и верификации инфекционных заболеваний.

Ранее в декабре сообщалось, что два медицинских учреждения в Приморском крае стали участниками пилотного проекта по внедрению специальных браслетов для пациентов со штрихкодом. Цвет браслета помогает врачам определить наличие аллергии или склонность к обморокам.