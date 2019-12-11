Прямой эфир

Первый за 48 лет капремонт завершили в краевой больнице во Владивостоке

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Во Владивостоке завершили капитальный ремонт сразу нескольких отделений краевой клинической инфекционной больницы. С результатами работ губернатор Приморья Олег Кожемяко ознакомился в среду, 11 декабря.

Как сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу краевой администрации, глава региона был в больнице год назад, после чего учреждению выделили 12 млн рублей на ремонт и приобретение нового оборудования.

По словам главврача учреждения Оксаны Лакомкиной, рабочие отремонтировали стены и потолки, выполнили необходимые решения по планировке кабинетов и палат. Кроме того, была закуплена новая мебель, переоснащены буфет, туалеты, процедурные, посты медсестер и ординаторские. По поручению главы региона приобретен ультразвуковой сканер с функцией эластометрии печени.

Губернатор Приморья подчеркнул в ходе своего визита, что для врачей и пациентов необходимо создавать современные комфортные условия. В краевой больнице, отметил Кожемяко, нужно продолжить применять лучшие практики страны, а также создать лабораторию по выявлению и верификации инфекционных заболеваний.

Ранее в декабре сообщалось, что два медицинских учреждения в Приморском крае стали участниками пилотного проекта по внедрению специальных браслетов для пациентов со штрихкодом. Цвет браслета помогает врачам определить наличие аллергии или склонность к обморокам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Прирост медперсонала зафиксирован в Приморье
Пять онкологических центров откроют в Приморье до конца года

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019