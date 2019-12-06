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Пациенты мурманской больницы жалуются на снег в палатах

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В палатах инфекционной больницы Мурманска лежит снег. Об этом сообщают пациенты. Пост с жалобой на холод в помещениях появился в официальной группе Мурманска в одной из соцсетей.

По словам автора поста, речь идет о специализированном центре инфекционных заболеваний ГОБУЗ «МОКБ имени Баяндина». Девушка пишет, что снег в палатах не тает, а в больнице очень холодно. Она не исключает, что во всем учреждении отключили отопление, пишет ИА FlashNord.

Со стороны администрации больницы официальных комментариев по поводу этой ситуации пока не поступало.

3 декабря сообщалось, что в одной из больниц Кургана окна заклеивают пленкой и утепляют одеялами, чтобы не дуло. Позже «Известиям» в департаменте здравоохранения Курганской области заявили, что больных уже переместили в другие палаты, окна утеплили, а виновных наказали.

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