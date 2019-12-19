В МВД предложили разрешить полицейским изымать детей из семей

В МВД России готовят поправки к Семейному кодексу о временном изъятии детей из семей в случае опасности или нарушения их прав. Об этом 19 декабря заявил начальник управления организации охраны правопорядка в жилом секторе главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД Станислав Колесник.

На заседании Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Колесник заявил, что иногда складываются ситуации, требующие незамедлительных мер, например временной изоляции ребенка от опасной ситуации, передает «РИА Новости». Однако, согласно 77-й статье Семейного кодекса, такие полномочия есть только у органов опеки, которые работают только с 9:00 до 18:00.

«В этой связи мы следующее предложение готовили по корректировке 77-й статьи с тем, чтобы у нас соответствующие полномочия были. И, безусловно, мы согласны с тем, что изъятие ребенка из семьи, согласно 77-й статье, не должно за собой, безусловно, влечь направление материалов о лишении родительских прав. Конечно, ситуация зачастую требует разбирательства, и это должно быть какое-то временное изъятие, чтобы разобраться в ситуации в дальнейшем. Мы также и предложения уже готовим и направляем», — сказал Колесник.

Ранее в тот же день Колесник заявил о том, что за четыре года количество убийств детей родителями в России увеличилось на 50%, а истязаний детей — на 48%.